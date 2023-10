I fan attendevano con ansia questo momento e lei, come sempre, non ha deluso le aspettative. Madonna è finalmente tornata ad esibirsi su un palcoscenico, dopo il ricovero estivo che ha fatto preoccupare milioni di fan. Lo scorso giugno la popstar aveva era finita infatti in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica, cosa che aveva fatto temere il peggio e aveva costretto il suo staff ad annunciare un momentaneo forfait agli spettacoli in programma. Adesso, da Londra, sul palco della O2 Arena, ha dato ufficialmente il via al suo Celebration World Tour incantando il pubblico con alcune delle sue hit più iconiche, ripercorrendo 40 anni di successi musicali.

Il complicato periodo estivo sembra ormai un lontano ricordo per la popstar americana che, ad un certo punto del concerto, ha dovuto sorbire ciò che ogni artista eviterebbe con molto piacere. Proprio loro, i guasti tecnici. Così, nel mentre che erano in azione i tecnici per sistemare l’audio, lei non è andata nel retropalco, ma è rimasta lì, coi suoi fan, decidendo di riempire i 10 minuti necessari per risolvere il problema raccontando agli spettatori alcuni aneddoti inerenti alla sua vita ed alla sua carriera, come riporta il magazine People.

“Quando ho iniziato a fare musica ero completamente senza un soldo, ai tempi fare un bagno caldo era un vero lusso. E così finivo per uscire solo con uomini che a casa avevano una doccia o una vasca da bagno. Chiedevo cose come: ‘Vivi da solo?’. Loro di solito mi rispondevano di sì e allora io continuavo: ‘A casa hai una vasca da bagno o una doccia?‘. Al che loro annuivano e mi guardavano come se fossi fuori di testa. Quindi io proseguivo con un: ‘Che ne dici se ordiniamo qualcosa per cena e andiamo da te?’”. Un momento di condivisione che ha strappato un sorriso alle migliaia di persone in attesa di poter risentire la voce della 65enne.