Tutta colpa di Harry! Il principe ribelle, l’eterno secondo, il ‘ragazzo’ inquieto che non ha mai saputo – e voluto – stare al suo posto. Ecco che Buckingham Palace si accendono di nuovo gli animi, e i riflettori, per colpa sua: il duca di Sussex. Ma questa volta la lite furibonda scoppia fra Re Carlo, suo padre, e la Regina consorte Camilla, la sua “matrigna”. “Fai l’uomo e smettila di sentirti in colpa”, ha urlato Camilla a suo marito. Una frase senza mezzi termini, forte e chiara, brutale. Una frase che fa capire quanto siano diverse le posizioni all’interno della coppia sull’argomento Harry. A rivelare l’intera vicenda il sito di Radaronline.

Il motivo della discussione infuocata? Re Carlo ha scoperto che la moglie, già definita da Harry “matrigna cattiva”, ha proibito al principe di soggiornare in ogni proprietà reale. E lo ha fatto senza avvisarlo e neppure mandare una richiesta scritta.Ecco come ha reagito Camilla: Carlo III si sente in colpa nei confronti del suo secondogenito per la sua mancanza di presenza come padre? Impari a non cedere a queste fragilità. “Faccia l’uomo!”.

La serie di frasi a raffica pronunciate dalla consorte non sono piaciute al sovrano. Anzi, lo hanno portato a perdere la pazienza in un baleno e ad andare su tutte le furie. Altro che arrabbiarsi perché la penna con cui si deve formare un documento è difettosa, come è capitato diverse volte. Qui per Re Carlo si tratta del suo secondogenito.

Il figlio su cui Camilla ha sempre avuto una posizione molto rigida. Ce l’ha con Harry per essere stata presa di mira nel suo esplosivo libro di memorie, “Spare”. Mentre lui, il principe ‘rinnegato’ che ha scelto l’America con Meghan Gale, ce l’ha con Camilla per aver fatto trapelare alla stampa storie su di lui. A quale scopo? Per il duca di Sussex non ci sono dubbi: rafforzare la sua immagine di regina.

La regina Camilla si era già infuriata con re Carlo accusandolo di essere ‘senza spina dorsale’ quando il sovrano aveva invitato il principe Harry con la moglie Meghan all’incoronazione. “Camilla non riesce a credere che, dopo tutto quello che Harry ha detto e scritto su di loro in quel suo libricino sporco, Charles ha comunque esteso un invito sia a Harry che a Meghan”, scrivevano i tabloid inglesi allora.

“A differenza del principe William, che l’ha accettata, lei continua a sentirsi rifiutata e addirittura ‘diffamata’ da Harry”. E’ questa la motivazione più accreditata. Come vive la divergenza di vedute Carlo III? Secondo i media inglesi il sovrano sta vivendo un momento di tensione psicologica pesante. Avrebbe di recente convocato anche il figlio William e gli avrebbe urlando: “Io sono stato costretto a sposare tua madre, tu hai portato all’altare la donna che amavi”. Anche Carlo, però, adesso ha per consorte la donna che ha sempre amato: Camilla.