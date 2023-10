I suoi video sono arrivati sul Daily Mail e su altri tabloid. Lei si chiama Sarah Andres ed è di Edmonton. Su TikTok si fa chiamare @lashesandlosing e le mini clip che gira hanno milioni di like e migliaia di commenti. Il motivo? Andres è una truccatrice autodidatta capace di trasformarsi in modo perfetto, con il solo aiuto del mak-up e delle protesi dentarie: “Non ho denti davanti ma so truccarmi molto bene e posso ‘diventare’ una delle vostre star preferite”.

In tanti hanno chiesto alla 47enne di postare dei video tutorial di trucco più completi, per imparare da lei, c’è chi la paragona a Mariah Carey e chi invece è un po’ scettico: “Incredibile ragazzi. Non si sa mai cosa si nasconde sotto al trucco”, “finché non ti svegli al mattino”, alcuni commenti che sarebbe meglio evitare. Andres continua con i suoi video e i tanti complimenti: “Sei bravissima”, “È davvero incredibile vedere queste trasformazioni”. E alla faccia dei leoni da tastiera, un utente ha sentenziato: “Gli haters sono solo invidiosi perché sei troppo brava in quello che fai”.