Sul Daily Mail la scrittrice Jane Green risponde ai lettori attraverso la ‘classica rubrica’ delle lettere (o email) inviate al tabloid. A scatenare un certo dibattito social ci ha pensato una delle ultime “missive” scritta da una ragazza che si definisce “figlia disillusa”: “Qualche anno fa – inizia – ho scoperto un segreto sui genitori che mi ha scioccata e ha fatto crollare ogni fiducia che avevo sull’amore”. Cosa è successo? “Poco più di tre anni fa, ho visto sul telefono di mio padre alcuni messaggi di una donna di nome Julia. Ho scoperto che lei e il mio papà erano andati a letto insieme e nel leggere quei messaggi sono venuta a conoscenza degli alberghi dove andavano, degli orari in cui si incontravano. Mi è venuta voglia di vomitare“. La “figlia disillusa” spiega di aver pensato a lungo se dirlo o meno alla madre e di aver deciso di sì: “Ma quando ci siamo sedute e io ho iniziato a raccontare, lei non sembrava affatto sorpresa. Così ho scoperto che mia mamma ha permesso al mio papà di andare a letto con altre donne per anni. Non è tutto: lei ha insistito nel dirmi di essere molto felice con mio padre e che, per lei, non si tratta di veri tradimenti. Il loro matrimonio è fondato su una menzogna, anche se loro dicono di essere felici. Cosa devo fare?”. A questo punto i lettori hanno dato il loro parere ma cosa ha detto “l’esperta di relazioni” Jane Green? “So quanto deve essere stato scioccante e sconvolgente trovare quelle informazioni sul telefono di tuo padre. Io ti avrei sconsigliato di dirlo a tua madre ma l0 hai fatto e il risultato è certamente quello più inatteso. Tua mamma sapeva. Ogni matrimonio è diverso e ogni coppia sposata trova il proprio modo di affrontare le tante, troppe sfide e difficoltà che inevitabilmente si presentano in una relazione a lungo termine. Non penso nemmeno per un secondo che il matrimonio dei tuoi genitori sia basato su una menzogna, anzi, è basato sul rispetto reciproco e sull’onestà. Anche se la loro scelta non funzionerebbe per te, né per molte persone, il fatto è che per loro ha funzionato. Sono le bugie, i tradimenti insospettati che distruggono i matrimoni. Cerca di capire e di non giudicare”.