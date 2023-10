Emma Marrone al suo papà Rosario – portato via da una leucemia lo scorso settembre – era molto legata. A FQMagazine la cantante ha raccontato: “All’inizio, quando avevo appena perso papà, tutti mi dicevano la stessa cosa ‘vedrai che lo sentirai, lo avvertirai’ ma io ero troppo arrabbiata con la vita e rispondevo ‘cosa mi state dicendo, cos’è un segnale?’. Io torno a casa e non lo posso abbracciare, non lo posso sentire al telefono, non ci possiamo mandare i meme su whatsapp che ridiamo per giorni, non posso più uscire con lui per andare a bere un bicchiere di vino, non posso più fare niente, non sono più figlia di un padre. Quindi mi dovevo anche ricollocare al mondo in maniera diversa“. Emma, che finalmente ha superato “il periodo più difficile”, sta girando l’Italia per i firmacopie del suo album Souvenir e proprio mentre si trovava a una di queste presentazioni è partita in diffusione la sua canzone “Intervallo”, dedicata al papà. La commozione è arrivata subito e anche la grande tenerezza. Il video girato dai fan ha fatto il giro dei social. E in queste ore la cantante partecipa ad Amici di Maria De Filippi – il talent che l’ha lanciata – in qualità di giudice.

la sua commozione il modo in cui si scusa con quel ragazzo la delicatezza e la purezza di questo momento boh sono in lacrime per mille motivi diversi pic.twitter.com/SskYe1CQmu — •LP• ???? (@isorrisidiem) October 14, 2023