Cosa sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Israele? Perché Hamas ha deciso di sferrare un attacco così massiccio in questo momento? E quali sono il ruolo e gli interessi dell’Iran, considerato da Israele come un attore destabilizzante dell’area? A queste domande ha provate a dare una risposta Giuseppe Dentice, ricercatore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, intervistato dall’Ansa. Dentice è anche responsabile del Desk Medio Oriente e Nord Africa del Centro studi internazionali