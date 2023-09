Contro la curiosità dei bambini non c’è assunto religioso che tenga. Una bambina di 7 anni di Flero, in provincia di Brescia, è finita al centro dell’attenzione mediatica per essere riuscita a porre una domanda di carattere teologico direttamente a Papa Francesco. Come riporta il Giornale di Brescia, la piccola ha chiesto a insegnanti e genitori: “Se Dio ha creato il mondo e le persone, da chi è stato creato Dio?”. Una domanda semplice quanto spiazzante, che ha messo in difficoltà familiari e insegnanti. A provare a saziare la curiosità della bambina per primi sono stati i genitori, seguiti dai nonni. Non hanno tuttavia convinto la piccola, che si è quindi rivolta alla sua maestra a scuola. Anche qui, il responso non è stato soddisfacente per la giovane curiosa di teologia.

Ecco così che, su consiglio dei genitori, la bambina ha deciso di scrivere direttamente al Vaticano , in una lettera indirizzata a Papa Bergoglio nella quale poneva il quesito aggiungendo, cortese, “se non hai tempo per rispondermi, non c’è problema”. Convinta che nella fitta agenda del capo della Chiesa potesse tornare utile anche una nota di colore, la bambina ha allegato un disegno alla sua lettera.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una risposta, ma quella lettera imbustata e spedita lo scorso giugno è arrivata a destinazione con successo. Non è stato il Papa, ma il suo collaboratore Monsignor Roberto Campisi a rispondere alla piccola con un messaggio scritto sulla carta intestata della segreteria di Stato: “Il Santo Padre ha ricevuto il tuo bel bigliettino. Papa Francesco, che ti ringrazia per il gesto amorevole, desidera farti sapere che prega per te, affinché tu possa crescere nel sincero desiderio di conoscere e amare Gesù”. Il messaggio è stato quindi ricevuto, ma per trovare una risposta a uno dei quesiti più annosi nella teologia, alla bambina non resta che armarsi di libri, fede e pazienza.