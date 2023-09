È stato punto da delle api ed è andato in shock anafilattico. È morto così nel Brindisino, nelle campagne al confine tra Francavilla Fontana e Oria, il 68enne Franco d’Amone. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 23 settembre: l’uomo era all’aperto quando è stato travolto da uno sciame di api che lo hanno punto più volte fino a procurargli un malore.

L’uomo ha quindi chiesto aiuto a un vicino ed è stato soccorso dai sanitari della postazione 118 medicalizzata di Francavilla Fontana. All’arrivo dei soccorsi D’Amone era ancora vivo ma è morto poco dopo per “arresto cardiaco da verosimile shock anafilattico”, secondo quanto ha riportato la Asl di Brindisi.

Sul posto anche i carabinieri di Francavilla, che hanno constatato la presenza sul corpo dell’uomo di numerosi gonfiori ed evidenti pustole a seguito delle punture. Il 68enne era molto conosciuto anche sui social per i video scherzosi condivisi sulla piattaforma social Tik Tok con il “nome d’arte” di Frank Demon. Constatato in poco tempo la causa del decesso, la salma dell’uomo è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.