Carolina Marconi ha gli occhi chiusi e indossa una maglietta bianca che contrasta con la sua pelle bruna e con i capelli neri. Si abbandona con amore nelle braccia del compagno Alessandro Tulli e appoggia il capo sulla sua spalla. Nell’immagine di quell’abbraccio abbandonato e fiducioso, appena pubblicata sul suo profilo Instagram, c’è tutta la speranza e la consapevolezza di potercela fare. Non è sola. La show girl di origine venezuelana che ha partecipato al Grande Fratello è stata operata e curata per un tumore al seno. Ha affrontato la chemioterapia con tutti gli effetti collaterali che provoca, compresa la perdita della sua folta chioma.

E’ caduta e si è rialzata tante volte lungo quel percorso. Come tutte le donne affette dalla malattia. Ora lotta per il riconoscimento dell’oblio oncologico. Un cammino verso la guarigione scandito da continui esami e controlli medici che Carolina ha voluto coraggiosamente condividere con i follower. Non solo le buone notizie, come i risultati di mammografia ed ecografia che sono andati bene. Anche le situazioni incerte o da approfondire. Come l’ultima tac ala fegato.

“Buongiorno amici, ho pensato tanto prima di pubblicare questo post – scrive sul suo profilo – ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita”. Cosa la sta allarmando? “La tac ha segnalato che c’è qualcosa al fegato”, rivela. E si sfoga: “Non c’è mai pace. Quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto x vedere realmente di cosa si tratta”.

La showgirl, che era temporaneamente sparita dai social, coglie anche l’occasione per spiegarne il motivo ai fan. “Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda, ero spaventata. Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso”.

Un vero e proprio ‘blackout’, così lo definisce l’artista, bellissima 45 enne che sogna di diventare mamma e di adottare, che durerà ancora due settimane lasciandola con il punto interrogativo e in ansia. Come farà a superare quell’ansia forte che genera l’attesa di un riscontro così importante? La risposta la trova dentro sé stessa. “Le mie paure non devono essere più forti del mio inconscio – svela – ora penso solo a stare bene, lavoro, dipingo metto in ordine casa, il giardino, cucino, mente libera, inutile stare lì ferma nel letto a piangere”. Non cerca solo dentro sé stessa ma anche nella solidarietà che mostrano i follower. A cui dà e riconosce una forza speciale. “Condivido con voi tutto questo perché spero che dia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni. Quindi stringiamoci la mano. Vi voglio bene”,

“Sei stupenda Carolina. Lo sei stata durante tutto questo lungo, spaventoso e doloroso percorso che è quello del cancro. Lo hai fatto a testa alta, senza nascondere le tue paure ed emozioni. Penso che tu abbia aiutato tante donne nella tua stessa situazione con la tua positività e il tuo bellissimo sorriso! Forza, andrà tutto bene!!! Love you”, scrive una commentatrice. Poi solo cuori e fiori. Tante rose rosse.