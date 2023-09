Siamo a bordo di un aereo Air Canada tratta Las Vegas-Montreal e due passeggeri, subito prima di sedersi, si rendono conto che i loro sedili sono sporchi di vomito. La storia la racconta la Bbc. “All’inizio non capivamo perché i due stessero discutendo con una hostess. Poi è diventato chiaro: c’erano dei residui di vomito e hanno chiesto di essere spostati ma è stato detto loro che il volo era pieno e che dovevano semmai prenderne un altro, pagando di nuovo i biglietti”, ha spiegato una testimone, Susan Benson. Stando a Benson, il personale di bordo aveva messo dei fondi di caffè nelle borse dei sedili per camuffare l’odore, che tuttavia si sentiva ancora. Dopo qualche minuto di discussione, ha spiegato ancora la donna, il pilota è uscito dalla cabina e ha detto ai due passeggeri di lasciare il volo. “Mi sono vergognata di essere canadese e, in generale, della nostra compagnia aerea”, ha concluso Benson. E Air Canada? La reazione della compagnia aerea qual è stata? “Stiamo svolgendo un’indagine interna, non sono state seguite le moderne procedure”.

