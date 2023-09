“Ogni bambino merita di crescere in un ambiente sicuro, premuroso e solidale, e nessuno può impedirlo in base all’identità di genere o all’orientamento sessuale dei genitori“. Con queste parole Elle Ungheria spiega la scelta di immortalare sulla copertina del nuovo numero una famiglia arcobaleno composta dal ristoratore Hubert Hlatky-Schlichter e il dottor László Szegedi intenti a baciare la loro piccola Hannabell. La coppia ha accolto in famiglia la piccola nata tramite gestazione per altri 4 mesi fa, come riporta Gay.it. La testata ungherese fa sapere sui social: “Hubert e László confessano onestamente le difficoltà e i pregiudizi che hanno dovuto affrontare come coppia gay a casa e quanto l’arrivo della loro bambina abbia cambiato il loro destino. Con la loro storia vogliamo inviare un messaggio a tutti coloro che hanno avuto la sensazione che loro stessi o i loro cari siano stati attaccati più recentemente: non siete soli e c’è uno scenario positivo!”. Un riferimento piuttosto chiaro alla politica omobitransfobica del leader del Paese Viktor Orban, alla guida dell’Ungheria dal 2010. “Ci auguriamo che con il nostro numero attuale, anche se su piccola scala, contribuiremo all’accettazione delle famiglie arcobaleno e che riusciremo a dare ispirazione, incoraggiamento e sostegno alle molte migliaia di lettori che condividono gli stessi valori con noi” concludono da Elle. “Lo slogan della nostra copertina riassume magnificamente il nostro messaggio: Born From Love, perché le famiglie, indipendentemente dalla loro struttura, sono radicate nell’amore profondo e incondizionato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELLE Magyarország (@ellehungary)