All’età di 78 anni si è spenta Hersha Parady, l’insegnante Alice Garvey nella serie La casa nella prateria. L’attrice è morta il 23 agosto a Norfolk, in Virginia, e come rivelato dal figlio a The Hollywood Reporter era malata di tumore al cervello. Nei panni dell’insegnante Alice Garvey l’attrice ha fatto parte della serie tv dal 1976 al 1980, uscendo di scena con la tragica morte nell’incendio scoppiato nella scuola per ciechi. Dopo La casa nella prateria ha recitato nei film Raw Courage e The Break e in numerose serie tv.