Portate aumentate dai 3 ai 6 euro rispetto al menù: è questa la denuncia di un gruppo di turisti in vacanza in Sicilia che hanno cenato in un noto ristorante di Panarea trovando un’amara sorpresa sullo scontrino. I 4 turisti romani hanno raccontato la vicenda a Il Messaggero: “Quando ci è stato portato lo scontrino ci siamo subito accorti che molti dei prezzi erano stati maggiorati, così per verificare prima di chiedere spiegazioni decidiamo di farci riportare il menù con la scusa di voler ordinare un dolce”. Dopo che i loro timori si sono rivelati fondati, i clienti hanno voluto parlare con il direttore, la cui risposta li ha spiazzati: “Inizialmente ha detto che era colpa del sistema. Poi messo alle strette, visto che anche io sono del settore, non sapeva più cosa dirci. È rimasto in silenzio senza darci spiegazioni. Quasi stizzito ci risponde alla fine: ‘Cosa dovrei fare più che chiedervi scusa?'”. “È stato tutto vergognoso” ha continuato uno dei 4. “Essendo io del settore trovo anti etici questi atteggiamenti, che nuocciono solamente a tutta la categoria e fanno fare all’Italia una figuraccia che non si merita. La nostra nazione si regge sul turismo e le truffe non sono contemplabili”. Il ristoratore non ha potuto far altro che togliere i 16 euro in più dallo scontrino: “Non è per il costo perché sapevamo di stare in un ristorante costoso e non ci saremmo mai lamentati per il prezzo, ma essere presi in giro, proprio no” conclude il gruppo.