Stop per Umberto Tozzi. Il cantautore costretto a fermarsi per motivi di salute che gli fanno rinviare il concerto in programma il 25 agosto a Forlì al prossimo 25 novembre. Così scrive Tozzi sui social: “Ciao ragazzi, purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione. Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì. I biglietti rimangono validi per la nuova data oppure potete chiedere il rimborso. Il concerto di Pescara invece purtroppo è annullato in quanto non ci sono date disponibili per il recupero”. In una Instagram story mostra la foto della lastra e scrive: “Mettiamoli due chiodi…”.