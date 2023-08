Gli hater non risparmiamo nessuno. Nemmeno Mara Venier che si appresta a tornare in onda alla guida di una nuova edizione di “Domenica In“. La conduttrice, da qualche tempo molto attiva sui social, negli anni ha affrontato insulti e critiche scegliendo di lanciare l’hashtag “io te blocco” o rispondendo apertamente a tono, con insulti liberatori, reazioni apprezzate dai suoi numerosi follower.

Il volto di punta della domenica pomeriggio del servizio pubblico si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al marito Nicola Carraro, tornata da Santo Domingo ha fatto tappa a Marina di Pietrasanta. “Noi” e l’immagine di coppia, una foto che scatenato molti commenti positivi ma anche un’hater che ha voluto dare un consiglio alla conduttrice: “Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”, il commento velenoso.

Una frase che ha fatto arrabbiare la zia Mara che senza troppi giri di parole ha così replicato: “Senti Fatina cara… perché non ti fai i ca**i tuoi…Fata turchina de sto ca**o!“. Poche parole ma efficaci. Venier, che non sarà certamente costretta a scegliere come donna tra lavoro e amore, tornerà regolarmente in onda con “Domenica In” dal prossimo 17 settembre su Rai1.