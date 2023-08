“Non pensavo che sarebbe finita così male“. A parlare così è Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa Chiara, l’imprenditrice digitale nota in tutto il mondo. Attraverso numerose Instagram stories, pubblicate ieri 21 agosto, Valentina ha spiegato la brutta disavventura che ha affrontato in vacanza con Matteo Napoletano, il nuovo ragazzo dopo la rottura con Luca Vezil, storico fidanzato, ormai ex. Quindi l’influencer ha raccontato tutto nei dettagli: “Io e Matteo ci trovavamo a Saint Barth, nel territorio francese. Prenotiamo per fare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Io ero dietro di lui (Matteo, ndr) sulla moto d’acqua, mentre la guida su un’altra moto d’acqua e poi c’era un altro ragazzo. Ci mettono il giubbotto di salvataggio, ci danno alcune informazioni, quindi partiamo. Ma già dopo i primi dieci minuti, pensavo che sarei morta, con onde altissime. Matteo guidava, io in piedi dietro di lui e, non potendomi attaccare da nessun’altra parte, l’unica cosa che potevo fare era attaccarmi a lui, alla sua vita”. “Pensavamo fosse una cosa molto più semplice – ha continuato a raccontare -, il mare era molto grosso, vento fortissimo. Dopo mezz’ora urlo che non ce la faccio più, non riuscivo ad attaccarmi. Dico a Matteo di tornare indietro, non ce la facevo un’ora e mezza e così. Nel mentre la guida ci ferma e ci dice che sta arrivando una tempesta e che dovevamo tornare indietro. Il cielo più nero che abbia mai visto. La guida non mi prende nella sua moto d’acqua, mi fa rimanere con Matteo. Eravamo a mezz’ora dal punto di partenza. Eravamo spaventatissimi. Ragazzi, comincia a piovere fortissimo“.

Quindi, l’impatto con l’acqua: “Prendiamo un’onda e cadiamo, nel mare aperto – le parole di Valentina -, non so come ho fatto, ma non riuscivo quasi a respirare. Eravamo in mezzo al mare, con la moto d’acqua lontanissima. Eravamo soli e non stavamo bene. L’altro cliente ci è venuto a soccorrere, mentre la guida è arrivata dopo 5 minuti, vi giuro, solo dopo mi ha preso. Anche Matteo era molto spaventato. Non c’era modo di fermarsi, bisognava soltanto tornare indietro. Passano dieci minuti, arriviamo a riva grazie a Dio, io pensavo che saremmo morti. Alla guida non frega un ca**o delle mie condizioni e ci chiede pure i soldi, perché comunque avevamo fatto 50 minuti di moto d’acqua. Abbiamo litigato e poi abbiamo pagato, non stavo bene, eravamo molto spaventati. Tra l’altro io ho perso un braccialetto a cui tenevo molto e Matteo l’Apple Watch (l’orologio tecnologico della Apple, ndr). [..] Io dico, alla guida: ‘Se già sai che le condizioni sono così perché ci fai uscire?‘”. Quindi Ferragni ha concluso: “Nota finale: mi sono rotta due costole. Uno spavento enorme, in mezzo al mare aperto, da soli, senza nessuno che ci aiutasse. Io le passate estati l’avevo guidata ogni tanto ma non era così. Questi tour delle isole ve li strasconsiglio, sono pericolosissime. È stata un’esperienza traumatica, tremenda. Fate attenzione. Abbiamo anche una foto del prima, che la guida ci ha regalato dopo. Non lo so… grazie! Comunque adesso, a due settimane dall’accaduto, sto già meglio”, ha detto, rassicurando i fan.