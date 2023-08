Probabilmente c’è già chi si domanderà ironicamente se un pezzo del genere trionferà al Premio Pulitzer. No, non accadrà. Ma se fosse, sarete i primi a saperlo. È domenica, fa caldo, magari siete al mare sotto l’ombrellone oppure a bere un caffè in montagna. E tac, arriva la notizia sulla Ferragni. No, non la famosissima Chiara, bensì la sorella più piccola, Valentina. Classe 1992, nelle ultime settimane si è parlato di lei per la sua nuova relazione con Matteo Napoletano, che di anni ne ha 22, ora a far mormorare sono un indizio social che potrebbe dire qualcosa di più sulla rottura con Luca Vezil, e la “profezia” di TikTok sul futuro della stessa Valentina.

VALENTINA FERRAGNI, DALLA STORIA CON LUCA VEZIL AL NUOVO AMORE – “Young (or should I say younger?) wild & free”; “Giovane (o dovrei dire più giovane?”) selvaggio e libero, trad.” aveva scritto sui social la Ferragni presentando il suo nuovo amore, Matteo, lo scorso 7 agosto. Che i due stessero insieme si vociferava già da giorni, ma quella era stata la conferma ufficiale. Non erano mancati i commenti, tra cui quello della sorella Chiara: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così, sorellina”, le parole dell’imprenditrice digitale da 29.5 milioni di follower. Sotto una delle ultime foto di Valentina e Matteo insieme, i fan hanno commentato lasciando messaggi d’affetto. Ma non sono mancate le (solite) polemiche: per la differenza d’età, perché la relazione è a distanza (lui vive in America) e chi più ne ha più ne metta. C’è stato un commento, invece, che ha attirato l’attenzione dei fan dei Ferragni. “Non bisogna essere perfetti, bisogna amarsi. Io pensavo vi foste lasciati perché non c’era più lo stesso sentimento che vi legava da tanti anni e invece intuisco che c’è stato qualcos’altro.. vabbè si va avanti per fortuna! Il passato rimaniamo alle spalle (cit.)”, aveva scritto un utente. Che stesse alludendo ad un qualche tradimento? Non lo sappiamo. Ad ogni modo Valentina aveva risposto così: “Quando si aprono gli occhi, si va sempre avanti!“. Cosa sarà accaduto?

BOOM DI VISUALIZZAZIONI PER GLI ULTIMI DUE VIDEO DI VALENTINA FERRAGNI: ECCO COSA HA PUBBLICATO – Intanto Valentina spopola su TikTok con gli ultimi due video pubblicati che, nel momento in cui scriviamo, hanno abbondantemente superato 1 milione di visualizzazioni. Nel primo, del 18 agosto, Valentina se la ride ripubblicando il filmato di una ragazza che afferma: “Oggi Valentina Ferragni è diventata ufficialmente il mio idolo. Valentina insegnaci la vita, dove li trovi questi tipi? Dove si trovano? Cosa fanno? Dove e cosa mangiano? Se a 21 anni sono così. Lui (Matteo Napoletano, ndr) ha degli amici? Spiegaci, raccontaci. Voglio imparare. Sono qui umilmente al tuo servizio. Spiega come fai”, dice nel video dal tono ironico. Il secondo filmato, invece, vede come unica protagonista Valentina mentre gioca con un filtro di TikTok “I will end 2023” (Io finirò il 2023, trad.). In sostanza la creator clicca sullo schermo e cominciano a scorrere una serie di emoticon che, poi, si interrompono casualmente. Il finale è a sorpresa: secondo il filtro di TikTok Valentina terminerà l’anno con dei gemelli. Un presagio al quale lei reagisce sbarrando gli occhi e mettendo una mano davanti alla bocca. Insomma: una reazione di stupore e sorpresa. “Ci devi dire qualcosa ahahaha?”, scrive un utente. Mentre altri le scrivono che manca solo lei, dopo la sorella Chiara – che ha dato alla luce Leone e Vittoria – e l’altra sorella, Francesca, diventata mamma la scorsa estate.