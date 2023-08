Tori Spelling è in ospedale da alcuni giorni. La Donna Martin di Beverly Hills 90210 posta sui social una foto che la mostra ricoverata con una siringa sulla mano e il braccialetto che riporta la data del suo ingresso nel nosocomio: 17 agosto. “Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli” scrive a corredo dello scatto. Poi aggiunge: “Grata e orgogliosa dei miei figli forti, coraggiosi, resilienti e gentili nel profondo che rimangono positivi qualunque cosa succeda”. In effetti non è un bel periodo per l’attrice – che per ora non svela i motivi che l’hanno portata in ospedale -: prima la separazione da Dean McDermott, poi la casa infestata dalla muffa che l’ha costretta a trasferirsi in un motel e, più recentemente, in un camper.