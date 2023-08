In un bar di piazza Sant’Oronzo, a Lecce, dividere una crepe in due costa un euro in più: è l’ultimo scontrino in ordine di tempo a far discutere in questa estate 2023. La segnalazione, come riporta Leccesette.it, proviene dal gruppo Facebook “Vivere Lecce”, nel quale una donna ha postato la foto dello scontrino incriminato. Al momento di pagare, infatti, la cliente che aveva chiesto al personale del locale di dividere la crepe ordinata, si è vista addebitare un euro in più per il “diviso”. Nei commenti c’è chi condanna la richiesta del bar e chi invece si dice d’accordo, in quanto il gestore deve usare un piatto in più per dividere il dolce.