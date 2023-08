Serena Rossi aspetterebbe il secondo figlio da Davide Devenuto. L’indiscrezione viene lanciata da DiPiùTv, secondo cui l’attrice sarebbe in dolce attesa e l’avrebbe scoperto di recente. Sempre molto riservata sul proprio privato, come dimostrano le nozze in gran segreto con Devenuto, l’attrice sarebbe agli inizi della gravidanza: “Ha scoperto da poco di essere di nuovo incinta, la sua gioia è incontenibile” scrive la rivista, che prosegue: “Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori, è partita per le vacanze con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito”.