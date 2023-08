Micol Incorvaia vittima di deepfake, ma l’ex vippona la prende con filosofia e ironia. In una serie di Instagram story la sorella di Clizia Incorvaia spiega ai fan: “Sono stata vittima di deepfake. Ovvero è stata presa una mia foto e manomessa, repostata ritraendo me totalmente nuda. Nella foto originale indossavo un costumino sotto e una t shirt sopra. Tantissima gente mi ha detto ‘Micol queste cose non vanno lasciate impunite, la gente fa schifo, io al tuo posto mi sentirei umiliata, non riesco a immaginare l’imbarazzo che stai provando'”. Incorvaia in realtà è molto serena e spiega perché: “Ci sono stati in passato altri tentativi di mettermi in cattiva luce e anche in quel caso io non sono stata toccata da queste vicende. Come in questo caso mi sento talmente pulita, a posto con la coscienza, che davvero la cosa non mi fa male”. La conclusione vuole strappare un sorriso a quanti la seguono: “E soprattutto vi porto a una riflessione: ma l’avete vista quella foto? Ho due bocce così! Mi hanno fatto fare un figurone! Ringraziamoli“.