“Io ho la casa in affitto da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? In terrazzo?“. Edoardo Tavassi replica a chi sui social gli chiede quando arrivi la cucina di cui sopra. Tutto è nato quando nelle scorse settimane l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva rievuto una segnalazione da parte di una ragazza che rivelava come una coppia del GFVip avesse chiesto ai fan in regalo, appunto, una cucina da 13mila euro. I sospetti si erano concentrati su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, e ora è proprio lui a tornare sulla questione: “Pensa se arriva adesso col corriere Amazon a Roma, mentre sono in Sicilia, quanto mi rode il c**o. Questa storia mi fa volare. Io ho la casa in affitto da 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13mila euro? Ma dove c***o la metto? In terrazzo? Io non so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione”.