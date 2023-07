L’amore dei fan nei confronti dei propri idoli può toccare vette davvero inarrivabili e può portarli a mettere mano al portafogli per esaudire i loro desideri. Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero creato delle wishlist sul web contenenti oggetti che vorrebbero ricevere in regalo. Compresa una cucina da 13mila euro. E c’è chi decide di esprimere la propria indignazione, come Andreas Muller. Il ballerino lanciato da Amici sbotta sui social: “Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”.

Tutto è nato da una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano da parte di una ragazza che ha rivelato come il fandom di una coppia (presumibilmente del Grande Fratello Vip) desideroso di fare un regalo ai propri beniamini si sia visto inviare il link di una cucina da 13mila euro. “Ma ti sembra una cosa normale?” chiede la fan a Deianira, “Ci sono rimasta male mi sembravano due ragazzi semplici“.

È quindi scattata la caccia alla coppia che avrebbe fatto una simile richiesta: la stessa Deianira ha smentito che si trattasse di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, e per questo i sospetti si sono concentrati su Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Il dubbio è alimentato dal fatto che proprio quest’ultimo ha condiviso su Twitch la propria wishlist piena di regali che i fan potrebbero fargli, inclusi diversi elettrodomestici.