Madonna spegne 65 candeline. Il 16 agosto la popstar festeggia il compleanno, quest’anno ancor più speciale dopo la disavventura che l’ha portata in terapia intensiva. Le cose ora sono nettamente migliorate, la cantante si è fatta vedere anche al concerto di Beyoncé e continua giorno dopo giorno a rimettersi in carreggiata anche in vista del Celebration Tour che la vedrà impegnata sui palchi di tutto il mondo nei prossimi mesi. Proprio a tal proposito è l’artista stessa a fare un gradito regalo ai fan. Live Nation ha infatti annunciato le nuove date della tournée, alcune delle quali riprogrammate in seguito al problema di salute delle scorse settimane. La partenza è fissata per il 14 ottobre da Londra. Da lì la star girerà l’Europa facendo tappa anche a Milano il 23 e il 25 novembre, e dal 13 dicembre si sposterà in Nord America.