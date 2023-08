Solo qualche settimana fa Miriam Leone rivelava di essere incinta del suo primo figlio, spiegando di averlo capito prima ancora di fare il test di gravidanza (“avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, le sue parole). E adesso eccola mostrare per la prima volta il suo pancino. Nel giorno di Ferragosto, l’attrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini di lei in spiaggia, al tramonto, in Sicilia, con la camicetta corta e la gonna lunga svolazzante che mettono in risalto le prime rotondità della gravidanza.

A scattare le foto, con gli occhi dell’amore, è stato suo marito Paolo Caurllo, manager finanziario 43enne, da sempre attento alla sua privacy e ai margini del mondo dello spettacolo. “Accussì“, è il semplice commento di Miriam Leone, in dialetto siciliano, omaggio alla sua terra. A seguire, poi, una serie di hashtag inequivocabili come: “felicità”, “prima foto”, “amore”. Neanche a dirlo, il suo post ha fatto subito il giro del web, raccogliendo centinaia di like e scatenando i commenti ammirati dei suoi fan.