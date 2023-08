Altro che compleanno triste e periodo nero. Meghan Markle continua i festeggiamenti per i suoi 42 anni (l’ex attrice è nata il 4 agosto, ndr) e non sembra particolarmente affranta per l’assenza del marito Harry d’Inghilterra, in questi giorni impegnato in Giappone, dov’è volato per l’International Sports Promotion Society Sports Values Summit. Mentre il duca pianifica lo spostamento a Singapore, dove questo fine settimana giocherà una partita di polo per beneficenza, la Markle si è fatta notare in un ristorante di Los Angeles per un pranzo tutto al femminile con le amiche del cuore. Se è vero, infatti, che i rapporti con Victoria Beckham e Amal Clooney si sono piuttosto raffreddati, la duchessa di Sussex ha mantenuto solidi contatti con le sue amiche storiche, che non l’hanno lasciata nemmeno nei momenti più duri delle polemiche con la famiglia reale e i tabloid inglesi.

Con lei c’erano la scrittrice Cleo Wade, Kadi Lee, parrucchiera delle star, e l’imprenditrice californiana Myka Harris, che ha condiviso su Instagram una foto dell’incontro. Per Meghan canotta nera, look sobrio, sorriso delle grandi occasioni e collana con pendente a disco del marchio Ariel Gordon (prezzo tra i 2000 e i 3000 euro), su cui ha fatto incidere i nomi dei figli. La Markle non appare molto turbata nonostante nelle ultime settimane non sia diminuita la pressione dei media su lei e Harry. Archiviate le voci di crisi, hanno dovuto fare i conti con una doppia batosta.

Un sondaggio commissionato da Newsweek ha infatti certificato che William d’Inghilterra è il primo dei quindici personaggi internazionali più famosi negli Stati Uniti, con il 37% dei voti degli intervistati: un risultato inatteso, che certifica il crollo di popolarità di Harry in America. Come se non bastasse, Buckingham Palace ha ufficializzato il suo declassamento, dunque Harry non potrà più utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale. Almeno sul fronte lavorativo, per la coppia le cose vanno bene: con la loro società hanno perfezionato l’acquisto dei diritti del libro Meet Me at the Lake che presto diventerà un film per Netflix.