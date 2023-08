Tutte le cose belle hanno una fine, e Millie Bobby Brown dopo anni è pronta a dire addio a Stranger Things. In attesa della quinta e ultima stagione (che al momento non ha ancora una data d’uscita), l’attrice ha spiegato al Women’s Wear Daily che la sua esperienza con la serie Netflix è arrivata al capolinea. Nessuna speranza dunque di vederla in eventuali spin off. “Penso di essere pronta”, ha spiegato Millie Bobby Brown, che sul set di Stranger Things è letteralmente cresciuta. “Stranger Things è stata una parte così importante della mia vita, ma è come essere di fronte alla cerimonia del diploma delle superiori, come l’ultimo anno di scuola: sei pronta per andare avanti e sei grata per il tempo che hai vissuto. Ora però è arrivato il momento di andare avanti e vivere il resto della tua vita“.