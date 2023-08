90mila euro: questo il bottino del furto realizzato in un magazzino della maison Hermes a Milano, dal quale sono state sottratte 4 borse. La denuncia è stata fatta ieri dai responsabili del punto vendita di via Montenapoleone. Recatisi presso i Carabinieri in via Moscova, hanno spiegato che mancavano all’appello 4 borse sostituite con altre di minor valore in una scatola che avrebbe dovuto contenerle. Tra queste anche una Birkin in coccodrillo del valore di 50mila euro. Al momento gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere per cercare elementi utili alle indagini.