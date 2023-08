Perdere la propria mamma è un dolore indefinito. E Anna Tatangelo – che ha dovuto lasciar andare la sua un anno fa dopo una lunga malattia – questo lo sa bene. La cantante è solita a farsi vedere dai propri fan forte come una roccia, tuttavia nelle scorse ore si è lasciata andare ad un momento di fragilità. Cosa è successo? Tra le domande curiose dei follower apparse tra le stories della Tatangelo, ne è comparsa una che ha chiesto della scomparsa della 67enne Palmira Vinci. Così la cantante – probabilmente spinta da empatia, visto che l’utente ha specificato di trovarsi nella sua stessa situazione – con parole dolci e cariche d’affetto ha risposto: “Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni. Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei. So però che c’è sempre… Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come… e questo mi basta, anche se da quel dolore non si guarisce mai“.

