Lutto per Sandra Bullock. Il compagno Bryan Randall è morto a 57 anni. Da tre anni combatteva contro la SLA. Il magazine People ha dato la notizia riportando un comunicato della famiglia: “Con enorme tristezza condividiamo la notizia della morte di Bryan Randall, sabato 5 agosto. Dopo tre anni di battaglia con la sclerosi se n’è andato in pace, dopo aver deciso di tenere la diagnosi per sé e noi che lo abbiamo amato abbiamo fatto del nostro meglio per tener fede a quella richiesta. Siamo immensamente grati ai dottori che senza sosta hanno accompagnato anche noi durante la malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate le nostre coinquiline, sacrificando le loro famiglie per stare con la nostra. Quello che vi chiediamo ora è di lasciarci la privacy per vivere questo lutto e venire a capo con l’impossibilità di dire addio a Brian”. L’attrice era uscita allo scoperto con l’ex modello e fotografo nel 2016, alle nozze di Jennifer Aniston e Justin Theroux. Di lui aveva parlato come “l’amore della vita” e “un esempio eccezionale per i suoi figli”.