Anche Elisa Esposito, “l’insegnante del corsivo” di Tiktok, è tra gli sfollati a causa degli incendi che hanno colpito la Sardegna. In più video pubblicati sul social, l’influencer ha raccontato il suo primo giorno di vacanza, interrotto proprio dalle fiamme divampate a partire da Posada.

In un primo video, pubblicato domenica 6 agosto, Esposito descrive la situazione come “un incubo”. “Sono in Sardegna, oggi era il mio primo giorno di vacanza e appena siamo arrivati in spiaggia è scoppiato un incendio – dice ai suoi 1,5 milioni di follower – Ovviamente ci hanno fatto evacuare, ora mi sono spostata. All’interno di casa avevo tutto e ora mi ritrovo senza nulla”. “Non sappiamo nulla della casa – dice ancora – Mi sembra di vivere un incubo“.

Poco dopo il primo video, in una storia pubblicata su Instagram, l’influencer racconta che la casa è salva ma che “il giardino è tutto bruciato”. In un ulteriore video, pubblicato oggi, poi la “prof del corsivoe” monta insieme un serie di video e foto. E commenta: “Che bello, primo giorno di vacanza”.