Ludovica Valli, mamma di Anastasia, 2 anni, e del neonato Otto Edoardo, nelle scorse ore – in vacanza ad Ibiza con la famiglia – si è lasciata andare a delle riflessioni su cosa voglia dire per lei essere madre. “Piccola riflessione alla fine di una giornata molto lunga. La verità è che anche se sono distrutta (la mia faccia parla praticamente), ci devo pensare io ai miei figli. Io voglio lavarli (ultimamente lavo prima Otto Edoardo nella vaschetta e poi Bebe con me nella doccia), io voglio vestirli (dopo la doccia vesto e preparo entrambi per la nanna), io voglio farli mangiare, io voglio metterli a letto (e guai se mi si toglie sia con uno sia con l’altro una di queste cose)”, ha spiegato ai fan nelle sue storie postando delle foto che la ritraggono con i suoi ‘amori’. “Amo essere la vostra mamma, amo come mi fate sentire, amo tutto ciò che mi permettete di essere insieme a voi, so che avrei bisogno anche del mio ‘tempo’ e del mio ‘spazio’. Nonostante a volte sia davvero dura, giuro che vivrei solo di voi”, ha proseguito. “Io sto bene solo così, con voi. Crescerete, e credo che di tempo per me ne avrò fin troppo dopo, quindi oggi mi godo ogni singolo momento al vostro fianco. Siete i miei migliori amici”.

Successivamente ha postato altri video dove ha raccontato i commenti ricevuti. “Non sono tutti brutti, ma molti mi hanno detto che non faccio nulla di diverso da altre mamme“. L’influencer ha dichiarato che parlando con altri genitori si è resa conto che lei a differenza loro vuole fare tutto da sola e non riesce a chiedere aiuto o lasciare i bambini ad altri per prendersi una serata libera per uscire. Tuttavia ha ringraziato i follower perché con i loro messaggi si è sentita “meno sola”.