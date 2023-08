Basic Instinct ha trasformato Sharon Stone in un’icona sexy da un giorno all’altro. Intervistata da Chris Wallace per la CNN l’attrice ha parlato degli “effetti collaterali” che l’impatto di quella pellicola ha avuto sulla propria vita, a partire dall’isteria collettiva dei fan. Uscita in auto per una commissione la settimana successiva all’arrivo del film nelle sale, Stone si è trovata in una situazione surreale. “Quando mi fermavo al semaforo tutti mi si arrampicavano sulla macchina. Poi diventava verde e gli altri cominciavano a suonare il clacson, ma mi chiedevo ‘è legale partire e guidare quando c’è della gente sopra la tua macchina? E sono lì che penso… Non montatemi sulla macchina perché non so cosa fare…“.