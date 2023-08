“Ci avete fatto attendere 10 mesi queste modifiche del Pnrr di cui parlate da un anno, vi abbiamo chiesto di discuterne, ma niente. Le abbiamo ascoltate dalla conferenza stampa e il Parlamento è stato esautorato” perché la governance prevede che “non basta una comunicazione d’ufficio come quella di oggi ma un voto preventivo delle Camere”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein parlando alla Camera rispondendo al ministro degli Affari europei Raffaele Fitto che ha illustrato in Aula la revisione complessiva degli investimenti del Piano.

“Avete passato 10 mesi a decidere la cancellazione per 16 miliardi” di tanti progetti del Pnrr, ma “pensate di metterci 10 anni a realizzarli? Non ce li abbiamo”, ha aggiunto Schlein sottolineando è già stato perso un anno per le modifiche “che vanno negoziate con la Commissione”. “Ci dovete spiegare – ha concluso la segretaria dem – cosa avete contro i Comuni visto che state tagliando le risorse a chi le sta già spendendo in fretta e bene, scaricando tutto su di loro”.