Sono lontane le estati dove, tra tuffi in piscina e like su Instagram, orde di teenager cantavano le hit di Benji e Fede. I due (oggi ai ferri corti) sono diventati adulti e hanno deciso di intraprendere da solisti le loro carriere tra nuove visioni e bilanci degli ultimi anni dal 2020 ad oggi. Ad iniziare a sviscerare i prossimi progetti è stato proprio Benjamin Mascolo, classe 1993, in un’intervista al Corriere Della Sera. Dopo la fine della sua relazione con Bella Thorne nel 2022, il cantante e musicista si è poi avvicinato anche al mondo del cinema per tornare definitivamente in Italia. “Ho imparato che molte gabbie sono mentali e che non è tutto oro quel che luccica. Hollywood, gli Usa: lì tutto si basa sulle apparenze. È Instagram nella vita reale, e anche peggio. Sono stato nella fabbrica del cioccolato e ne sono uscito nauseato, perché ne ho mangiato troppo. Abbiamo il mito degli Usa, ma tornando in Italia ho capito quanto valore ci sia qui”, ha raccontato Benji.

E se a settembre tornerà sul grande schermo nel nuovo capitolo della saga After con “After Everything”, Benjamin ha deciso di aprire anche il suo cuore: “Ho una relazione e sono molto felice. Mi ero ripromesso di non cascare più nella trappola dell’amore, ma la vita ti sorprende sempre. Anche nelle relazioni passate sono stato innamorato, ma la serenità che ho ora mi permette di condividere le cose in modo più maturo”. Da sempre diretto e senza filtri Mascolo ha svelato più volte sui social i suoi momenti difficili tra “abitudini sbagliate” e una sua “parte buia”: “Avrei potuto fare finta di niente e cercare di guarire dal mal di vivere e basta: finora, sui social, ho sempre mostrato solo una vita che può sembrare perfetta. Ma ora voglio mostrare anche l’altro lato della medaglia. Perché quel mal di vivere lo conoscono in molti e vorrei farli sentire meno soli”. E ancora: “Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo”. Dettaglio, quello dell’utilizzo di alcune “sostanze sbagliate” ripreso durante l’intervista: “Il dilemma di tanti artisti, che oggi è anche il mio, è: ‘Riuscirò a fare arte anche senza certe sostanze, senza vivere a 200 all’ora?’. Ancora non so rispondere, ma credo di sì. Sul palco ho una bella energia. In studio devo reimparare ad accedere alla mia emotività senza l’uso di sostanze”. Oggi Benji ha iniziato un nuovo percorso artistico punk rock in compagnia dei Finley. Di recente uscita è infatti la rivisitazione della celebre hit “Dove e quando” realizzata con l’ex compagno Federico Rossi, il quale sembra non aver gradito più di tanto l’idea: “Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi…”.