“Era mio fratello. È mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali”. Monica Leofreddi comunica sui social la morte del fratello Emilio, spentosi ieri a Roma. “Quanto ti voglio bene brother” continua la conduttrice, “Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere”. Emilio Leofreddi, come scrive Dagospia, è stato un pittore molto quotato, noto anche al di fuori dell’Italia. Ha esposto infatti anche a Washington, al Cairo, e alla Galleria d’arte moderna, oltre che in molti templi dell’arte contemporanea. Nei giorni scorsi Monica Leofreddi aveva spiegato ai follower che stava attraversando un momento difficile e per questo si era allontanata dai social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Leofreddi (@monicaleofreddi_official)