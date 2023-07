Si era sfogata con un post parlando della propria sparizione dai social, poi però ha misteriosamente cancellato tutto. I fan di Monica Leofreddi si interrogano su che cosa stia accadendo al volto tv, che in occasione dell’ultima puntata di Ore 14 si era detta orgogliosa di aver fatto parte, come opinionista, della squadra del programma di Rai 2. Poi, da quel 30 giugno, il silenzio.

Nelle scorse ore un nuovo post piuttosto sibillino che però lasciava trasparire una certa difficoltà non meglio precisata: “Sono sparita per tanti giorni dai social” ha scritto Leofreddi. “Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l’affetto che mi dimostrate”. A insospettire ulteriormente i follower la decisione di cancellare dopo poche ore il post.