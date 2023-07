Whatsapp down nella sera di mercoledì 19 luglio. A partire dalle 22.30 circa, l’applicazione di messaggistica istantanea ha subito un’interruzione temporanea in quasi tutto il mondo, compresa l’Italia: migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi, risolte in una ventina di minuti.

“Stiamo lavorando rapidamente per risolvere i problemi di connettività con WhatsApp”, ha scritto la società su Twitter, annunciando poco dopo che il servizio era stato ripristinato. Migliaia di utenti in ogni parte del globo avevano segnalato malfunzionamenti intorno alle 22:30 italiane, come ha rilevato anche il sito Downdetector, che monitora i problemi sui siti web e i principali social network in tempo reale. In appena mezz’ora, solo attraverso quella pagina, sono stati segnalati quasi 40.000 disservizi.