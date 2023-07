Ad alcuni mesi di distanza, Paolo Noise parla nel dettaglio del motivo che lo ha spinto ad abbandonare anzitempo L’isola dei famosi. Come noto lo speaker di Radio 105 ha avuto problemi di salute piuttosto seri, ma finora non si era mai sbottonato sulla questione. Lo fa in un’intervista concessa a Novella 2000: “Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare”.

Prosegue Noise: “Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”. La disavventura lo ha preoccupato non poco nelle settimane successive: “La cosa più pesante è stata convivere con l’ansia che potesse ricapitarmi, che potessi rimanere paralizzato. Avevo degli attacchi di panico e l’unico modo per controllarli era camminare”. Anche dalle esperienze negative, però, si può trarre qualcosa di buono e infatti Noise ne ha approfittato per dare una svolta salutista alla propria vita: “E così ho perso altri chili, ora sono arrivato a meno 22 ma ho messo su massa muscolare. Corro un’ora e mezza al giorno, mi alimento benissimo senza grosse privazioni e sto sempre meglio”.