Dopo Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic–Savic, che sta per scegliere l’Arabia Saudita, un altro centrocampista della Serie A viene tentato dalle offerte milionarie di Riad: Paul Pogba. Il francese si è presentato regolarmente alla Continassa per le visite mediche con la Juventus, acclamato dai tifosi: il suo desiderio è rimanere in bianconero, almeno per ora, tanto da rifiutare un contratto da 100 milioni per tre anni presentato dall’Al Ittihad. Ora però l’Al Alhi è tornato alla carica con una nuova offerta da 150 milioni di ingaggio per tre stagioni. Per il momento Pogba dovrebbe resistere: l’obiettivo principale sono gli Europei del 2024 in Germania. Una competizione che Pogba non vorrebbe assolutamente perdere dopo avere saltato i Mondiali dell’inverno scorso in Qatar, per colpa del malanno al ginocchio e delle titubanze sui tempi dell’intervento chirurgico.

La ‘razzia’ dei club dell’Arabia Saudita in Serie A potrebbe quinidi non essere finita qui. “Oggi no, domani chissà…”, ha replicato in maniera sibillina il centrocampista della Juve a una domanda sul suo futuro, sulla scia delle scelte intraprese dai suoi due ex compagni di Nazionale Karim Benzema e Ngolo Kantè. “Ma all’Ittihad o all’Al Ahli? Non so”, ha spiegato ancora Pogba in un video che ha già fatto il giro dei social. Il francese è stato intercettato durante un vero e proprio blitz nel weekend scorso a Jeddah, dove secondo i media francesi avrebbe visitato le strutture dell’Al-Ittihad, proprio il club in cui giocheranno Benzema e Kante.