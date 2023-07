Il gossip è invadente per natura e d’altronde se si costruisce una carriera anche su quello bisogna poi mettere in conto che non si avrà “pace” anche quando la si vorrebbe. E così Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trovano a riempire le pagine di cronaca rosa prima con una presuna aria di crisi e poi con una sempre presunta felicità di coppia. “Presunta”, perché tutto è dedotto dai profili social e da qualche indizio. Lei che aveva cancellato una foto con lui dal profilo Instagram (magari non le piaceva), lui senza fede ai palinsesti Rai (il caldo magari gli fa gonfiare le dita?) e subito via al ballo dell’imminente divorzio. Ora De Martino ha postato una foto con lui e Belen a bordo di un’auto d’epoca ed è ecco che le voci di rottura scompaiono e arriva “l’amore va a gonfie vele”. Insomma, la foto “che cambia tutto” in un attimo, da amore finito a amore per sempre, è semplicemente una foto di coppia. De Martino e Rodriguez lo sanno bene: lasciare parlare è cosa buona e giusta.