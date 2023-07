Dopo la fine della lunga storia d’amore con Luca Vezil, Valentina Ferragni ha ritrovato la felicità, o almeno così pare seguando le pagine rosa dei rotocalchi. Il nuovo compagno della sorella di Chiara Ferragni si chiama Matteo Napoletano, ha 9 anni meno di lei (quindi 22) ed è originario di Castelfranco Veneto ma vive a Los Angeles, dove studia. I due sono stati fotografati sulle spiagge di Forte dei Marmi. Napoletano non è ‘social’ come Ferragni e a documentare la vacanza in Versilia è Valentina: romantiche cene sulla spiaggia, la classica “gita” nella splendida Pietrasanta, la comodità delle spiagge senza fine (dove affittare un lettino costa come un appartamento) e poi i racchettoni sulla battigia. Lui è inquadrato sempre a distanza, chissà se per una sorta di pudore o per una latente insicurezza nella relazione: sulle pagine di gossip si mormora che i due fossero già stati insieme, ritentar non nuoce. Intanto Vezil ha presentato ai social (già) la nuova compagna Virginia Stablum.

