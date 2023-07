“Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Una frase romantica a corredo di una foto che la vede camminare sottobraccio con un uomo sconosciuto, in una passeggiata notturna per le vie di Roma. Stiamo parlando di Pamela Prati che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia di quello che ha tutta l’aria di essere il suo nuovo amore.

L’identità del nuovo (e, al momento, ipotetico) compagno resta ignota, visto che nel post della ex star del Bagaglino non compare nessun riferimento esplicito. E proprio questa cosa ha scatenato i commenti degli utenti, che hanno subito rievocato lo spettro di Mark Caltagirone, l’imprenditore “fantasma” che per mesi l’attrice sarda ha sbandierato come suo compagno e futuro sposo. “E’ il nuovo Mark Caltagirone?”, si legge tra i commenti al post. E ancora: “Diciamo che questa volta ha preso forma”, ironizza qualcuno. “Chi è, Fabio Caltanissetta?, aggiunge divertito un altro.

La truffa sentimentale che ha visto la Prati, suo malgrado, protagonista, ha infiammato il gossip per diverso tempo, fino alla triste rivelazione: fu infatti la stessa Pamela a dichiarare di essere stata “plagiata” dalle sue manager (finite poi a processo), ammettendo che Mark Caltagirone non esisteva, era un personaggio fittizio totalmente frutto della fantasia dell’entourage della showgirl, che aveva tentato in questo modo di procurarle pubblicità e clamore mediatico. Ci auguriamo per Pamela che adesso sia tutto vero: sicuramente uno scatto insieme è un buon punto di partenza, ma sempre meglio restare vigili.