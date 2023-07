“É questo il senso”, scrive Emma Marrone a cornice di uno scatto che la immotala tra i fan mentre canta. Emm,a sin dall’inizio della sua carriera, cominciata con la vittoria ad Amici nel 2010, ha sempre affermato che il contatto con i suoi sostenitori è ciò che ha di più prezioso. E proprio in occasione della serata di chiusura di Porto Rubino – il Festival del Mare tenutosi a Campomarino Maruggio (Puglia) – ha fatto il pieno di ‘amore’.

Come? Durante la sua esibizione, la cantante salentina si è concessa al suo pubblico camminando tra i fan e lasciando che loro la abbracciassero e la baciassero. Tuttavia, come sempre accade in queste situazioni, uno degli addetti alla sicurezza è prontamente intervenuto per tutelare l’artista, tentando di arginare i fan. E’ stato a questo punto che Emma ha spiazzato tutti: si è girata verso l’addetto della security e, con un gesto della mano, l’ha invitato ad allontanarsi. Neanche a dirlo, il suo gesto ha fatto esplodere i fan in un applauso e il video caricato sui social, inutile dirlo, è diventato subito virale.

In poco più di un minuto di video è racchiuso il perché amo Emma Marrone.

La più tutto.

Sempre con te. Sempre.

❤️pic.twitter.com/kv3Ya35hev — Jessica (@jessi_cap) July 9, 2023