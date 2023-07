Christine Baumgartner sarà già impegnata a fare i bagagli? Oggi, 6 luglio, il giudice ha fatto valere l’accordo prematrimoniale tra lei e l’ex marito Kevin Costner. Cosa succede adesso? Come già si poteva immaginare, la modella e designer di borse è costretta a lasciare la casa dell’ex marito. “I suoi punti sono privi di merito“, si legge nella sentenza scritta dal giudice e pubblicata dal sito web americano di gossip TMZ. Cadono così le accuse mosse dalla Baumgartner secondo cui l’ex marito la stava costringendo a lasciare la villa coniugale contro i suoi diritti. Quanto tempo le resta? Entro il 31 luglio deve trovarsi una nuova sistemazione. Termine reputato inaccettabile dagli avvocati di Baumgartner che hanno cercato di posticiparlo al 15 agosto per garantire più tempo alla loro cliente. Richiesta è stata respinta. Per quanto riguarda la ‘questione soldi’, al momento il tribunale non si è ancora espresso. Come ha spiegato l’avvocato specializzato in diritto di famiglia Holly David, nonostante l’ordine del giudice Christine può ancora essere in grado di ottenere più denaro di quanto indicato nell’accordo prematrimoniale.