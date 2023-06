Kevin Costner si infuria e porta il vicino di casa Daniel Starr in tribunale. Il motivo? Avrebbe avuto una relazione clandestina con la sua ex moglie ovvero la designer di borse Christine Baumgartner, con la quale sta divorziando da maggio scorso. Andiamo con ordine. Come riporta il The Sun, la star hollywoodiana aveva affittato nel giugno del 2022 all’imprenditore hi-tech la sua guest house sulla spiaggia, per un valore di 64mila dollari al mese. Daniel, stando al tabloid britannico, viveva con il figlio di 4 anni e da subito era entrato in buoni rapporti con i Costner, tanto da frequentarsi spesso con i rispettivi figli. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando Kevin, per le riprese del suo ultimo film Yellowstone, si è dovuto assentare lasciando l’ex moglie a lungo sola.

La quale, stando a quanto riferito, avrebbe approfittato della compagnia del vicino diventando molto intima con l’imprenditore. Venuto a conoscenza del presunto ‘tradimento’, l’attore, vincitore di Oscar ed Emmy, si è infuriato con entrambi – come afferma una fonte – e ha intimato a Starr ad abbandonare la lussuosa villa. Davanti alle accuse del marito, però, la moglie ha negato tutto, anzi, ha detto di non aver apprezzato l’atteggiamento di Daniel nei suoi confronti, al punto da mandargli un messaggio per comunicargli che voleva che lui se ne andasse. Dal canto suo, il presunto amante, ha dichiarato a sua difesa di non aver mai oltrepassato i limiti. Chi abbia ragione, al momento non si sa, ma quel che è certo è che entrambi hanno schierato gli avvocati.