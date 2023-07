Jasmine Carrisi si è raccontata senza filtri a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai1. La figlia 22enne di Al Bano e Loredana Lecciso, ha parlato della sua carriera da artista e anche dell’infanzia, vissuta circondata dai gossip sui genitori.

Ma non solo. Rispondendo alle domande della padrona di casa, Jasmine Carrisi ha anche parlato del rapporto con le sorelle, Cristel e Romina Jr. Jolanda Carrisi, che Al Bano ha avuto con la prima moglie, Romina Power. “Con loro parlo tanto dal punto di vista amoroso, chiedo molti consigli perché loro ne hanno passate come ne sto passando io”, ha raccontando, specificando di non essere fidanzata, e che le sorelle le consigliando spesso di “tirarsela” di più.

E con Romina Power? Con lei non si può parlare proprio di feeling e anzi, sembra quasi esserci il gelo. “Con Romina non ho un rapporto – ha spiegato a Serena Bordona – Ci salutiamo, lavora con mio padre, è la madre delle mie sorelle, ma non ci prendiamo il caffè. Cosa penso di lei e mio padre? Penso che abbiano costruito una bella carriera e una famiglia insieme, ma lei non fa parte del mio nucleo”.