Gli appassionati di Temptation Island lo hanno notato fin dal video di presentazione. Nel programma c’è un “sosia”. Di chi stiamo parlando? Del fidanzato Daniele, in coppia con la fidanzata Vittoria. In molti, infatti, hanno notato la somiglianza con Francesco Chiofalo, ex partecipante del programma, in coppia, all’epoca, con Selvaggia Roma. La “vicinanza”, nei modi e anche un po’ nell’aspetto, tra Daniele e Francesco sui social è stata molto commentata, tanto da arrivare anche allo stesso Chiofalo che ha commentato il paragone sui social.

“Effettivamente io e lui un po’ ci assomigliamo anche se non siamo la stessa persona – ha detto rispondendo a un commento – Non basta avere quattro tatuaggi ed essere di Roma per essere la stessa persona”. Quindi l’influencer ha proseguito: “Non penso che lui sia felice a essere paragonato a me. La gente tra poco non si ricorda neanche il nome, lo chiamano Lenticchio 2. Sicuramente qualche hater gli starà scrivendo che è la brutta copia mia…Io penso che a lui farebbe piacere avere osservazioni sul suo percorso”.

Chiofalo però non si è limitato solo a commentare il paragone, ma ha anche rivelato una curiosità. Sembra infatti che Daniele lo abbia bloccato sui social. “Volevo scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli un in bocca al lupo per il programma – ha detto Chiofalo ai suoi follower – ma ho visto che mi ha bloccato ovunque. Non ho capito perché, forse ce l’ha con me…boh”. Non resta che aspettare la fine del programma per capire come finirà tra i due.