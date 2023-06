È nuovo primato mondiale. Ad Arandu, piccolo comune dello Stato di San Paolo, in Brasile, una mucca di razza Nelore è stata valutata all’asta per 21 milioni di reais (circa 4,3 milioni di euro). Viatina-19 FIV Mara Imóveis il nome completo dell’animale, che ha quattro anni e mezzo e, grazie alle sue caratteristiche genetiche, è una delle specie più pregiate del mondo e più apprezzate nel mercato bovino. La notizia è stata diffusa dal giornale brasiliano O Globo. Al momento, però, si parla di sola valutazione. La mucca, infatti, non è stata venduta per intero e la sua proprietà, negli anni, è stata frazionata in più parti e condivisa da diverse aziende agricole. Nel 2022, l’animale aveva già suscitato l’interesse degli allevatori ed era stata comprata per metà alla cifra, allora record, di 3,96 milioni di reais.

I bovini di razza Nelore – Questi particolari esemplari sono originari dell’India, in particolare dello Stato di Andhra Pradesh, dispongono di un patrimonio genetico unico e sono conosciuti per la loro adattabilità alle condizioni tropicali e la loro resistenza alle malattie. Stando a una ricerca dell’Oklahoma State University, circa l’80% dei bovini da carne allevati in Brasile sono di pura razza Nelore o ibridi. Celebri anche per la facilità con cui possono essere allevati – si accontentano infatti di foraggio di scarsa qualità e non hanno bisogno di particolari cure e attenzioni da parte dell’uomo – hanno una gobba dietro il collo, zampe lunghe e orecchie, invece, più piccole.