“Ci vediamo oggi su Rai1 a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, altro programma che sarà eliminato, mah”. Così Francesco Paolantoni in una Instagram story. Il comico e attore, visibilmente contrariato, ha poi aggiunto un’osservazione in napoletano come a dire “che cosa stanno combinando”. Il riferimento è chiaro ed è al cambio di nomi della “nuova” rai meloniana che tra le altre modifiche in palinsesto prevede l’addio del programma Oggi è un altro Giorno, con lo spostamento di Serena Bortone nella terza rete Rai dove prenderà il posto di Massimo Gramellini a Le Parole. E durante l’ospitata al programma pomeridiano di RaiUno, Paolantoni ha parlato della coppia televisiva formata con Gabriele Cirilli a Tale e Quale show, una coppia di successo e amatissima sui social: “Gabriele Cirilli è stata una bella scoperta. Ci stimiamo e ci vogliamo bene e quest’anno torneremo a Tale e Quale Show”.